Новосибирск, , 12:29 — REGNUM В Новосибирске в текущем году в летних лагерях отдохнут более 132 тысяч детей школьного возраста. Средства на подготовку и проведение мероприятий летней оздоровительной кампании будут выделены как из областного, так и из городского бюджета. Общая сумма составит около 100 млн рублей. Об этом сообщил департамент образования мэрии города.

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«В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции, графики заездов будут сформированы с расчётом наполняемости не более 75% от проектной мощности лагерей, также в этом году запрещена работа палаточных лагерей. Кроме того, особое внимание планируют уделить организации прохождения медицинских осмотров персонала», — рассказали в департаменте.

Уточняется, что в ходе летней кампании планируется трудоустроить более 1500 подростков.