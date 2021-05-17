Санкт-Петербург, , 13:38 — REGNUM В Ленинградской области с начала массовой вакцинации от коронавирусной инфекции привилось более 159,1 тыс. жителей, из них 76,3% уже прошли два этапа вакцинации. Об этом 17 мая ИА REGNUM сообщили в комитете по здравоохранению Ленинградской области.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

По данным на 17 мая, в Ленинградскую область с начала массовой вакцинации поставлено 194 682 комплекта вакцины, в том числе 13 260 доз в МСЧ №38 в городе Сосновый Бор. В общей сложности это 186 702 комплектов препарата «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), 4860 комплектов — «ЭпиВакКорона», 3120 комплектов вакцины «КовиВак».

Всего привито в Ленобласти 159 159 человек: «Гам-Ковид-Вак» — 155 451 житель, «ЭпиВакКорона» — 2 873 человека, «КовиВак» — 835 человек. Среди них привито 5592 медицинских работника, 4883 работника сферы образования, 2174 работника органов соцзащиты, 4008 сотрудников силовых структур.

«Полностью привиты 121 419 человек — 76,3% от всех привитых», — подытожили в комздраве Ленобласти.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти более 150 тыс. жителей привились от коронавируса