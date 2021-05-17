Уфа, , 12:34 — REGNUM Сообщения о минировании школ начали поступать в образовательные учреждения Уфы. Об этом 17 мая сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на собственный источник.

По информации журналистов, сведения о минировании получили сотрудники администраций школ №130, №29 и №141 в Уфе.

Сообщается, что специалисты организовали эвакуацию школьников и сотрудников этих образовательных учреждений. На месте происшествия работают кинологи.

По последним данным, сообщения о минировании ни в одной школе не подтвердились, а большая часть таких сообщений поступила в школы микрорайона Сипайлово.