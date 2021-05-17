Киев, , 12:27 — REGNUM Сотрудничество с Соединёнными Штатами предоставляет Украине больше возможностей для построения эффективной системы национальной безопасности. Об этом в ходе встречи с представителями Американского совета внешней политики (AFPC) заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Под американскую дудку Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Партнёрство с США позволяет более эффективно защищать наше государство. А это очень важно, когда Украине противостоит такой мощный враг, как Россия. И присутствие этой угрозы требует от нас действовать системно и эффективно», — подчеркнул Баканов.

Он добавил, что стратегия национальной безопасности определяет для Украины только евроантлантический вектор. И по его мнению, такое партнёрство стоит расширять уже сегодня.

Баканов подчеркнул, что Украина стремится получить статус основного союзника США вне НАТО, а в перспективе — членство в Североатлантическом альянсе. Глава СБУ убеждён, то это будет способствовать не только военному сотрудничеству, но и эффективной защите Украины от «российской агрессии и деоккупации Донбасса и Крыма».

В качестве направлений для сотрудничества с США, в которых особенно заинтересована украинская спецслужба, Баканов назвал кибербезопасность, противодействие гибридной войне, борьба с терроризмом, профессиональная подготовка сотрудников.

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