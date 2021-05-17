Ростов-на-Дону, , 12:27 — REGNUM Власти Ростова-на-Дону потратили около 140 млн рублей на бесплатные детские путёвки в летний лагерь. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

«Мы в этом году приобрели 3600 путёвок для ребят из малоимущих семей. На эти цели выделено почти 140 млн рублей. Получить путёвки можно в районных управлениях соцзащиты по месту жительства», — уточнил градоначальник в Instagram.

Логвиненко напомнил, что тем родителям, которые приобретут путёвки самостоятельно, из бюджета вернут половину стоимости. Однако при условии, что детский лагерь внесён в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления субъектов РФ.