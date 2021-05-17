Сеул, , 12:31 — REGNUM Западный окружной суд Сеула отклонил иск ряда общественных организаций страны о запрете продажи мемуаров основателя КНДР Ким Ир Сена. Об этом сообщает KBS.

Напомним, что восьмитомник «В водовороте века», написанный в 1992 году и описывающий историю жизни Ким Ир Сена с детства до времён Движения за независимость Кореи, появился на прилавках книжных магазинов в начале апреля.

Истцы утверждали, что распространение мемуаров наносит ущерб достоинству южнокорейцев и принципам демократии, а также нарушает конституцию и закон о национальной безопасности, который запрещает распространение пропагандистских материалов, связанных с Северной Кореей.

Однако в суде отметили, что книга не затрагивает напрямую интересы истцов и не нарушает их права.

Тем не менее истцы обжаловали решение суда сразу после его оглашения. Они также планируют подать новый иск от имени семей, похищенных во время Корейской войны (1950−1953 гг).

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