Вашингтон, , 12:25 — REGNUM Бывший финансист и филантроп Джеффри Эпштейн, осужденный за сексуальную связь с несовершеннолетними, советовал, по некоторой информации, миллиардеру Биллу Гейтсу развестись с женой, сообщает The Daily Beast.

По сведениям источников издания, Гейтс и Эпштейн, лишивший себя жизни в тюремной камере в 2019 году, встречались несколько раз с 2011 по 2014 года по большей части в доме финансиста в Верхнем Ист-Сайде. Как отметил источник, для Гейтса эта было возможность выбраться.

«[Это] не преувеличение. Походы к Джеффри [Эпштейну] были передышкой от его брака. Это был способ уйти от Мелинды», — сказал источник.

Представитель Билла Гейтса опроверг обвинения в заявлении для Daily Beast.

«Билл никогда не получал и не просил каких-либо личных советов от Эпштейна — по поводу брака или чего-либо еще. Билл никогда не жаловался Эпштейну на Мелинду или его брак с ней», — подчеркнул представитель миллиардера.

«Ваша характеристика его встреч с Эпштейном и другими о благотворительности неточна, в том числе о том, кто в них участвовал», — сказал пресс-секретарь изданию.