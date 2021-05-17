Вашингтон, 17 мая 2021, 12:25 — REGNUM Бывший финансист и филантроп Джеффри Эпштейн, осужденный за сексуальную связь с несовершеннолетними, советовал, по некоторой информации, миллиардеру Биллу Гейтсу развестись с женой, сообщает The Daily Beast.
По сведениям источников издания, Гейтс и Эпштейн, лишивший себя жизни в тюремной камере в 2019 году, встречались несколько раз с 2011 по 2014 года по большей части в доме финансиста в Верхнем Ист-Сайде. Как отметил источник, для Гейтса эта было возможность выбраться.
Представитель Билла Гейтса опроверг обвинения в заявлении для Daily Beast.