17 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Скандалы не устают сопровождать чешские версии взрывов на складе «Врбетице» с того момента, как Прага с чего-то вдруг вернулась спустя семь лет к этой теме, когда ее все уже основательно подзабыли. Одним из скандальных фигурантов этого дела стал некто Емельян Гебрев, широко известный в узких кругах торговец оружием.

Александр Халдей, , 14:19 — REGNUM Скандалы не устают сопровождать чешские версии взрывов на складе «Врбетице» с того момента, как Прага с чего-то вдруг вернулась спустя семь лет к этой теме, когда ее все уже основательно подзабыли. Одним из скандальных фигурантов этого дела стал некто Емельян Гебрев, широко известный в узких кругах торговец оружием.

Рынок оружия Torange.biz

Напомним, что одной из зацепок в деле «Врбетице» для чешских спецслужб стало то, что там фигурировали оружие и боеприпасы, которые в разгар конфликта в Донбассе предназначались для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Дескать, «Россия поддерживает сепаратистов ДНР и ЛНР, а значит, ей и нужны были взрывы складов в чешской деревушке».

Взрывы, кстати, произошли в октябре 2014 года. Чешские власти, похоронив тогда двух погибших охранников складов, спустя почти семь лет обвинили в случившемся посольство РФ в Праге и стали высылать российских дипломатов из страны. Возникает резонный вопрос: двое охранников — не маловато ли для объекта, на который в любой момент могут обрушиться «коварные российские диверсанты в дипломатической одежде»?

Первой на инцидент откликнулась ещё одна «братская» для России страна — Болгария. Там заметили, что резко ухудшилось самочувствие местного бизнесмена Емельяна Гебрева, не преминув напомнить, что он тесно общался с тремя россиянами. Тут же болгары сварганили собственный детектив «а-ля Солсбери со Скрыпалями». Опять фигурировал «Новичок».

На месте взрыва боеприпасов в деревне Врбетица, 11 декабря 2014 года Policie.cz

По версии болгарских следственных органов, российские спецслужбы «внедрили в друзья» к Гебреву сразу троих своих агентов: Сергея Павлова, Сергея Федотова и Георгия Горшкова. Что-то подсказывает — они станут со временем не менее популярны в Интернете, чем Петров и Боширов.

Но интерес вызывает сама персона болгарского «бизнесмена» Емельяна Гебрева. После ликвидации Народной Республики Болгария (НРБ), так же, как и везде на постсоциалистическом пространстве, повылезали предприимчивые люди с криминальным прошлым. Гебрев ничем не отличался от многих стремившихся легализоваться «бизнесменов» той эпохи.

Рэкет, сутенёрство, наркоторговля, пособничество теневой трансплантологии — то, с чего начинал этот уважаемый в нынешней Болгарии бизнесмен. Но это ему казалось мелочью. Поэтому глаз Емельяна Гебрева лёг на склады бывшей БНА (Болгарской народной армии). Добротная форма, сухпайки и горюче-смазочные материалы были первыми прибыльными для Гебрева складскими трофеями. Он умудрился их сбыть на вечно неспокойный Чёрный континент.

Потом болгарские законодатели решат, что у вооружённых сил страны слишком много вооружения, оставшегося от эпохи членства Болгарии в Организации Варшавского договора, и разрешат его продажу за границу. На этот законопроект очень оперативно отреагирует Емельян Гебрев, который, воспользовавшись географическим положением, стал чуть ли не главным спонсором внутриюгославских разборок. И это вопреки всем международно-правовым документам, запрещающим поставки оружия в конфликтные регионы.

Т-55 Совета обороны Хорватии (HVO) SSGT KIM PRICE

В 2002 году Емельяна Гебрева кто-то свёл с не последними людьми, занимавшимися закупкой вооружений для Грузии. На бывших складах БНА, где уже вовсю хозяйничал Гебрев, нашлось интересующее Тбилиси военное имущество. Более того, болгарский бизнесмен занимался и посредническими услугами между желающими продать излишнее собственное вооружение странами и Грузией. Естественно, не из сочувствия к «справедливой борьбе Тбилиси с сепаратизмом».

Был небольшой скандал, когда СМИ вскрыли причастность ЦРУ к организованному Емельяном Гебревым «армтрафику» из болгарского порта Бургас в грузинский Батуми. «Гебревское» оружие вовсю постреляет во время агрессии Грузии против Южной Осетии в августе 2008 года. Об этом будет свидетельствовать болгарская маркировка на некоторых взятых россиянами трофеях.

Торговлю оружием с Грузией Емельян Гебрев организовал (не без помощи американских покровителей) через компании-однодневки в офшорных зонах. В частности, фигурировали панамские счета. Вспыхнул и ещё один скандал. На сей раз инициаторы этой затеи в Вашингтоне решили посчитать отпускаемые на неё средства. Выявили, мягко выражаясь, недостачу.

Прошла чистка в министерстве обороны Грузии. Заодно американские специалисты решили проверить состояние боеприпасов, которые Гебрев поставлял Грузии. Проводился контрольный отстрел.

Результаты для американских инспекторов оказались неутешительными. Большая часть артиллерийских снарядов оказалась металлическими чушками с абсолютно высохшим от времени взрывчатым веществом. Заокеанские проверяющие обязали болгарских партнёров сохранять оружие и боеприпасы в пригодном состоянии. Для этого Емельян Гебрев нанял безработных, которые до этого не имели дела с взрывоопасным имуществом.

Взрыв

Гебрев живо откликнулся на конфликт в Донбассе. Учитывая, что его «фирма» к тому времени уже находилась под плотным наблюдением из-за океана, то желанием подзаработать самого болгарского оружейного барона на Украине не всё объясняется. Стоит отметить, что часть поставленного ВСУ вооружения оказалась непригодной к использованию. Поставки через Гебрева шли и со складов в Чехии. О чём опять же говорят чехословацкие клейма на трофеях, взятых донбасскими ополченцами.

Емельяна Гебрева болгарские власти не трогали потому, что он в своё время профинансировал предвыборную кампанию теперь уже бывшего премьер-министра Бойко Борисова.

Убрать столь важного свидетеля махинаций болгарских властей с поставками оружия в конфликтные регионы при посредничестве ЦРУ вряд ли было в интересах российских властей. В этом, кажется, были заинтересованы другие.