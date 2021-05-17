Пекин, , 12:30 — REGNUM Обвинения в адрес Китая о якобы неправильной утилизации космического мусора, ранее высказанные главой Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Биллом Нельсоном, являются необоснованными. Об этом 17 мая заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Что касается заявления, сделанного NASA по поводу запусков китайских ракет-носителей, оно абсолютно неверно и совершенно необоснованно», — сказал он.

Отметим, ранее Билл Нельсон заявил, говоря о запуске китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б» (CZ-5B) и риске того, что ее обломки после этого могли упасть на какие-либо объекты на планете Земля, что Китай якобы не соответствует стандартам при утилизации космического мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая стало известно, что ракета-носитель «Чанчжэн-7» с грузовым кораблём «Тяньчжоу-2» выведена на стартовую площадку космодрома «Вэньчань».