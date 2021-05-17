Тбилиси, , 12:27 — REGNUM В Грузии комендантский час, введённый в рамках карантинных мер, будет сокращён на два часа, начиная с 17 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

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Сообщается, что решение было принято после изучения эпидемиологической обстановки в стране. С этого вечера запрет на передвижение по улицам начнет действовать не с 21:00, а с 23:00. Заканчиваться он будет также в 05:00.

Напомним, комендантский час в Тбилиси и крупных городах Грузии введён с ноября 2020 года. Многие в стране выступают против этого ограничения. На сайте петиций ранее было размещено обращение с призывом к властям отменить комендантский час. Его на утро 17 мая подписали почти 32 тыс. человек.

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