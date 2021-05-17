Благовещенск, , 12:22 — REGNUM В Приамурье за последнюю неделю с 10 по 16 мая выявлено 96 случаев заражения коронавирусом (неделей ранее — 90). Только за последние сутки инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 17 человек (днём ранее — у 16), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 мая в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Уровень заболеваемости COVID-19 в сравнении с прошлой неделей увеличился на 6,9%.

За прошедшие семь дней больше всего носителей коронавируса выявили в Благовещенске — 51, на втором месте — Тында — 27 и на третьем — Ивановский район — шесть.

Наибольшее число вновь выявленных носителей коронавируса болеют ОРВИ — 65%, ещё 34% — пневмонией. Бессимптомно COVID-19 переносит 1% пациентов.

Всего в Приамурье по состоянию на 17 мая выявлено 22 534 случая заражения коронавируса. За весь период пандемии в области провели уже более 1 015 000 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Вакцинировали от COVID-19 уже около 90 тыс. человек.

По данным портала стопкоронавирус. рф, в Приамурье за последние 24 часа не фиксировались смертельные случаи пациентов с коронавирусом. За всё время в области жертвами COVID-19 стали 288 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев призвал к тотальной вакцинации населения от коронавируса — процесс получения прививки должен быть максимально доступным и удобным для жителей.