Бишкек, , 12:22 — REGNUM Правительство Киргизии выиграет любой иск против горнорудной компании Centerra Gold, даже если его будет рассматривать арбитражный суд. Об этом заявила председатель госкомитета по экологии и климату Динара Кутманова на заседании республиканского парламента.

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По словам чиновницы, она в этом уверена, поскольку «канадский инвестор складировал отходы производства близ ледников».

В свою очередь председатель государственной комиссии по «Кумтору» депутат Акылбек Жапаров сообщил, что «власти Киргизии не боятся разбирательств в арбитражном суде против Centerra Gold».

«Угрозы судебным иском не пройдут. Предлагаем парламенту участвовать в арбитраже как представителям страны и народа», — подчеркнул он.

Также парламентарий напомнил, что месторождение «Кумтор» разрабатывается канадской горнорудной компанией по концессионному соглашению.

«Поэтому мы хотим ввести на «Кумторе» внешнее управление, а остальное можно решить — конфисковав или объявив банкротом», — резюмировал он.

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