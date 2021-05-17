Москва, 17 мая, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Российские автотуристы назвали главные проблемы при остановках на автозаправочных станциях (АЗС). Это высокая стоимость товаров (32%), очередь на заправку (20%) и отсутствие туалета (15%), приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

Анна Рыжкова ИА Красная Весна АЗС

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Среди проблем при посещении АЗС опрошенные назвали: отсутствие топлива нужного вида, грязный или не рабочий туалет, медленная работа кассира (по 9%), неубранная территория (мусор, снег, грязь) (8%).

Также автотуристы пожаловались на неисправную топливную колонку или заправочный пистолет (6%), плохое качество еды в кафе при АЗС (5%), грубое отношение сотрудников (4%). Не оказалось жалоб и проблем при обслуживании на АЗС у 37%.

Опрос проведён в апреле 2021 года. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет в 53 регионах РФ. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года на автомобиле путешествовали 63% российских туристов. Главная проблема, с которой столкнулись автотуристы, — качество дорог (81%).

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