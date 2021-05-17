Омск, , 12:21 — REGNUM По состоянию на 17 мая в Омской области выявлено 46 650 носителей коронавируса, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 57 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперативном штабе.

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За сутки выздоровели 16 омичей. За весь период коронавирус победили 39 708 жителей региона.

В Омской области скончались 1415 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция», в том числе двое — за последние сутки.

Напомним, 16 мая в Омской области выявили 59 носителей коронавируса, выздоровел 51 человек, скончались трое ковид-пациентов.

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