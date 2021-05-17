Ростов-на-Дону, , 12:21 — REGNUM В Ростовской области участниками прививочной кампании стали около 373 тыс. человек. При этом завершили вакцинацию почти 267 тыс. жителей, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 17 мая.

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В настоящее время прививку от коронавируса получили 372 950 человек (+ 2006 за сутки), обе дозы антиковидной вакцины получили 266 893 человека (+ 1701 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в 2021 году согласно плану мероприятий по проведению иммунизации против коронавирусной инфекции необходимо привить более 2 млн жителей Ростовской области — 60% взрослого населения.

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