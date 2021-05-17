Москва, , 12:21 — REGNUM Пенсионная система утратила доверие граждан, вернуть его можно, только отказавшись от антинародных реформ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Пенсионная система в принципе утратила доверие, и все знают почему: отказ индексировать пенсии работающим пенсионерам, заморозка накопительной части, повышение пенсионного возраста вопреки всем обещаниям этого не делать», — перечислил Миронов.

Если уровень недоверия к НПФ можно измерить количеством клиентов, то в случае с ПФР это «серая» занятость — никто не видит смысла отдавать 22% пенсионной системе, которая не в состоянии обеспечить достойную старость, отметил парламентарий.

По его мнению, единственный способ вернуть доверие к пенсионной системе — отказаться от всех антинародных реформ.

«Государство должно взять ответственность за пенсионную систему на себя: проиндексировать пенсию работающим пенсионерам, вернуть прежний пенсионный возраст. Только так можно вернуть доверие. Пока же все, кто может что-то откладывать себе на старость, предпочитают не связываться ни с государством, ни тем более с НПФ», — заключил Миронов.