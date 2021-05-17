Петрозаводск, , 13:23 — REGNUM В Республике Карелия с начала пандемии коронавирусом заразились более 46,5 тыс. жителей. За минувшие сутки в регионе выявлено 53 новых носителя, это столько же, сколько и сутками ранее. Об этом 17 мая сообщили в региональном оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии в республике выявлено 46 502 инфицированных, из них 44 647 человек выздоровели, в том числе 42 человека были выписаны за последние сутки.

«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7572,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3366,5 случая, по Северо-Западу — 5877,1», — указали в оперштабе.

От COVID-19 за время пандемии скончались 512 жителей Карелии, в том числе два новых летальных исхода были зарегистрированы за последние сутки. В Сортавальской ЦРБ скончался житель Сортавалы, 1951 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница Петрозаводска, 1961 года рождения.

Кроме того, с апреля 2020 года в Карелии с внебольничной пневмонией (без подтвержденного COVID-19) были госпитализированы 6005 пациентов, из них 141 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

«За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: мужчина 1963 года рождения, с сопутствующей соматической патологией, тест на COVID-19 отрицательный», — подытожили в оперштабе.

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