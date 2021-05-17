Оренбург, , 12:20 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявлено 59 новых заражений коронавирусом. Суточный показатель остаётся на уровне, что и днём ранее, сообщает 17 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С конца марта 2020 года в регионе зарегистрировано 43 362 случая заражения. Оправились от коронавирусной инфекции 39 582 оренбуржца.

Число жертв заболевания достигло 920. За последние сутки зафиксировали три летальных исхода.