Чита, , 12:20 — REGNUM Властям Забайкалья рекомендовано воздержаться от проведения массовых мероприятий до конца мая из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом 17 мая заявила глава регионального Роспотребнадзора Светлана Лапа.

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По её словам, это необходимо сделать в преддверии открытия летнего оздоровительного сезона. Известно, что заполняемость загородных летних лагерей в регионе составит 75%, а пришкольных учреждений — 100%.

Как сообщало ИА REGNUM, на 17 мая 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 в Забайкалье составляет 42 789, причём 89 из них обнаружили за выходные дни, 15−16 мая 2021 года. Рост заболеваемости коронавирусом в Забайкалье за минувшую неделю составил 8,4%.

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