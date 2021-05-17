Кологрив, Костромская область, , 13:28 — REGNUM В Костромской области после гибели подростка из-за падения дерева возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Место гибели подростка СУ СКР по Костромской области

Как ранее писало ИА REGNUM, трагедия произошла 15 мая 2021 года в городе Кологриве. Во время урагана 15-летний подросток шёл по улице Павлова. В какой-то момент на юношу упало дерево, обрушившееся из-за сильного ветра.

Молодой человек получил травмы головы и шеи, травмы оказались несовместимыми с жизнью. Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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