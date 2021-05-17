Кологрив, Костромская область, 17 мая 2021, 13:28 — REGNUM В Костромской области после гибели подростка из-за падения дерева возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Как ранее писало ИА REGNUM, трагедия произошла 15 мая 2021 года в городе Кологриве. Во время урагана 15-летний подросток шёл по улице Павлова. В какой-то момент на юношу упало дерево, обрушившееся из-за сильного ветра.
Молодой человек получил травмы головы и шеи, травмы оказались несовместимыми с жизнью. Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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