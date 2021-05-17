Брянск, 17 мая 2021, 12:21 — REGNUM Ушёл в отставку военный комиссар Брянской области Андрей Соломенцев. Он возглавлял областной комиссариат в течение 14 лет.
Генерал-майор запаса переходит на другое место работы. Временно исполняющим обязанности военного комиссара региона назначен подполковник Василий Загривин, который ранее занимал должность заместителя военкома, сообщает ГТРК «Брянск».
Андрей Соломенцев награждён Орденом Дружбы, Почётными грамотами министра обороны, губернатора региона, Брянской областной Думы.