Нур-Султан, , 12:18 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не планирует отмечать свой день рождения. Об этом 17 мая на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали.

«Президент Касым-Жомарт Кемелевич работает согласно своему графику», — написал представитель главы государства. По его словам, от поздравлений попросили воздержаться даже сотрудников администрации президента.

Уали отметил, что в семье Токаева не было принято отмечать дни рождения детей и родителей. Вместе с тем главе государства продолжают поступать поздравления от главы государств.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев родился 17 мая 1953 года в Алма-Ате.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Таджикистана поздравил Токаева с днем рождения