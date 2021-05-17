Кемерово, , 12:17 — REGNUM В Кемерове на сегодняшний день прививки от коронавирусной инфекции сделали 50 958 человек. Об этом сообщает мэрия города.

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«В том числе вакцинировано 20 489 человек в возрасте старше 60 лет», — уточнили в городской администрации. В мэрии напомнили, что сделать прививку от коронавируса может любой желающий от 18 лет, не имеющий противопоказаний. Наличие противопоказаний определяет врач на приёме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области, по данным на сегодня, 17 мая, за прошедшие сутки выявлено 60 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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