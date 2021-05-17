Джакарта, , 12:17 — REGNUM Правительство Индонезии сообщило об увеличении суточного прироста случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 4295 случаев заражения SARS-CoV-2.

По состоянию на 17 мая в Индонезии выявили 1 744 045 носителей коронавируса.

За сутки количество выздоровевших пациентов с COVID-19 увеличилось на 5754 человека. Всего побороть коронавирус в стране смогли 1 606 611 человек.

В период с 16 по 17 мая 2021 года в Индонезии скончались 212 человек. Всего эпидемия унесла жизни 48 305 человек.

В настоящее время в Индонезии зарегистрировали 89 129 активных случаев COVID-19.