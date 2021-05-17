Киев, , 12:17 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нынешняя власть уже провела в государстве «digital-революцию».

Об этом он заявил на форуме 17 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, при предыдущей власти для получения каких-либо разрешений надо было платить взятки, а сейчас надо платить только за Интернет. По его данным, если в прошлом году бизнес онлайн открывали лишь 5% предпринимателей Украины, то сейчас — уже 50%.

Зеленский напомнил, что Украина — первая страна в мире, где цифровые паспорта имеют такую же юридическую силу, как и бумажные. Он отметил, что цифровая трансформация является одним из главных инструментов преодоления коррупции в стране.

«Перевод всех государственных услуг в онлайн уничтожит почву для коррупции, — посредничество и человеческий фактор. Компьютер не имеет друзей или кумовьев, он не берет взяток даже в биткоинах», — пошутил президент Украины.

По его информации, цифровым приложением «Дия», где доступны разнообразные электронные услуги и сервисы, пользуются уже более 10 млн граждан Украины.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на Украине были обнародованы данные соцопроса, согласно которым в течение 2020 года более половины граждан (53%) воспользовались по меньшей мере одной цифровой услугой.