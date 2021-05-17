Ростов-на-Дону, , 12:16 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 11 случаев смерти среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 17 мая.

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Жертвами коронавируса стали три женщины в возрасте от 71 года до 86 лет и восемь мужчин в возрасте от 50 до 87 лет. Все ковид-пациенты имели ряд хронических заболеваний.

С начала пандемии в Ростовской области скончались 4237 пациентов с COVID-19.

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