Красноярск, , 12:42 — REGNUM Дизельное топливо вылилось из резервуара на территории «Норникеля» на Таймыре из-за коррозии. Об этом 17 мая сообщили журналистам в Росприроднадзоре.

В пресс-службе ведомства пояснили, что из-за коррозии «произошёл пропуск дизтоплива по днищу». Топливо из аварийного резервуара перекачивают в другие ёмкости. На месте работают сотрудники Росприроднадзора и прокуратуры.

Инцидент произошёл на Дудинской нефтебазе, которая принадлежит «Таймырской топливной компании». Это дочерняя структура «Норникеля».

Как сообщало ИА REGNUM, в самом «Норникеле» протечку оценили как незначительную. Из резервуара вытекло около 20 литров топлива.

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