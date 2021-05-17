Ростов-на-Дону, , 12:13 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 202 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 17 мая.

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 42 городов и районов Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (76) и Батайске (десять). Более четверти заражений приходится на возрастную категорию старше 66 лет, 7,4% — на детский возраст.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 91 535 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 81 957 носителей инфекции.

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