Оренбург, , 12:12 — REGNUM В Оренбургской области по подозрению в уничтожении более 310 га леса задержан 20-летний житель Первомайского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 мая в пресс-службе УМВД по региону.

Крупный пожар на территории муниципального образования возле села Сергиевка произошел в августа 2020 года. На ликвидацию ЧП ушло двое суток. Сгорело 58 221 дерево.

Согласно результатам экспертизы, очаг пожара располагался в месте отдыха людей возле реки Чаган. Причиной пожара послужило загорание сухой растительности от тлеющего ствола дерева.

Чтобы установить виновного, полиция продела колоссальную работу. Молодой человек задержан и сознался в содеянном, подчеркнули в УМВД. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений»). Ее санкция предусматривает до четырех лет лишения свободы.

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