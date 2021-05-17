Нижний Новгород, , 12:12 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 17 мая выявили 136 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 138 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 116 113 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

За последние сутки выписаны 99 человек, всего выздоровели с начала пандемии 111 382 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 15 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 3422 человек. Накануне сообщалось о 17 летальных случаях.

Отметим, число новых выявленных за сутки носителей коронавируса резко снизилось с 27 на 28 марта. На утро 27 марта число новых заражений коронавирусом составляло 328 случаев, утром следующего дня — 286 случаев. Также резкий спад наблюдался с 4 на 5 апреля. Утром 4 апреля сообщалось о 276 новых случаях заражения, на следующий день — 234 новых носителя.

Напомним, по состоянию на 17 мая в регионе проведено 2 628 290 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 2977 нижегородцев. Охват населения тестированием увеличился до показателя 142,5.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции увеличился и составляет 1,08. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 17 мая остаются свободными 23% коек инфекционного профиля.