Санкт-Петербург, , 13:14 — REGNUM За минувшие сутки в Ленинградской области выявили 85 новых носителей коронавируса, что на один случай больше, чем сутками ранее.

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По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, больше всего новых случаев заражения 16 мая было обнаружено в городах: Выборг (семь), Сланцы (шесть), Тихвин, Всеволожск (по пять), Волхов, Гатчина, Сертолово, Лодейное Поле, Приозерск, а также в поселке Янино-1 (по три), Мурино, Светогорск, Кингисепп, Отрадное, а также в поселке городского типа Тайцы, поселке Федоровское и селе Старая Ладога (по два).

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 43 982 зараженных. Из них выздоровели и выписаны 41 200 человек, в том числе 64 — за минувшие сутки. От COVID-19 в Ленобласти скончались 1308 человек, в том числе семь смертельных исходов зафиксированы в прошедшие сутки.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению региона, по состоянию на 07:00 мск 17 мая в Ленинградской области развернуто 788 коек для пациентов с COVID-19. Свободно 145 коек (18,4%), в том числе в палатах реанимации — 88 коек.

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