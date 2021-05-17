Горно-Алтайск, , 12:11 — REGNUM В Республике Алтай общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 16 895. За минувшие выходные специалисты выявили 22 новых носителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска, а также Кош-Агачского, Майминского и Усть-Канского районов.

Выздоровели за выходные два пациента, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 16 561 человек.

«Ранее в регионе зарегистрировано 275 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 236 — от COVID-19, 39 — от иных причин», — добавили в оперштабе.

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