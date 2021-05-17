Екатеринбург, , 12:10 — REGNUM В сквере возле железнодорожного вокзала Екатеринбурга мужчина зарезал своих собутыльников. Об этом сообщает свердловское управление СКР.

Трагедия произошла утром 17 мая. Как пишет Накануне.Ru, жертвами нападавшего стал три человека. В пресс-службе СКР отметили, что конфликт произошел из-за распития спиртного. А глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых добавил, что после гражданин хотел напасть на полицейского. Сотруднику пришлось применить табельное оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, нападавший получил ранение и был доставлен в больницу.

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