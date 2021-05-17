Нью-Дели, , 12:12 — REGNUM Препарат 2-дезокси-D-глюкоза (2-DG), предназначенный для лечения COVID-19, вызываемого коронавирусом, представило минобороны Индии совместно с министерством здравоохранения и благосостоянии семьи страны. Об этом 17 мая сообщает газета Hindustan Times.

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Уточняется, что новый препарат, который разработало индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO), способствует быстрейшему выздоровлению пациентов с COVID-19 и снижению у них зависимости от кислорода.

«Это лекарство стало первым результатом создания в Индии новых средств борьбы с COVID-19. Он сократит время восстановления у пациентов и уменьшит у них кислородную зависимость», — отметил во время церемонии презентации министр здравоохранения Индии Харш Вардхан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Индии впервые за последние 26 дней было выявлено менее 300 тыс. (281 386) новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.