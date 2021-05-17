Иркутск, , 12:10 — REGNUM В Иркутской области с начала сезона активности клещей зарегистрировано уже 1422 обращения от пострадавших, причём, 288 из них — дети.

Клещ Павел Редин © ИА Красная Весна

Как сообщает территориальное управление Роспотребнадзора, укусы клещей зарегистрированы в черте Иркутска (м-он Зеленый, Лесной, Университетский, Юбилейный, прд. Радищево, о. Юность, о. Конный), а также — в Иркутском, Шелеховском, Братском, Усольском, Слюдянском, Заларинском, Эхирит-Булагатском, Баяндаевском районах.

Исследовано за сезон 853 клеща, из них заражено клещевым энцефалитом — 6, боррелиозом — 175, другими клещевыми инфекциями — 47.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году с начала сезона активности клещей на территории Иркутской области было зарегистрировано 12 603 обращения по поводу присасывания клещей, из них 3388 — среди детей (за аналогичный период 2019 года — 14 297 обращений, из них 3400 — дети).

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