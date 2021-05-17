Белгород, 17 мая 2021, 12:13 — REGNUM Организовать подвоз воды в районы ИЖС, сёла и на дачи поручил 17 мая врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. В населённых пунктах может возникнуть дефицит воды из-за жаркой погоды и сезона поливов, поэтому власти должны предусмотреть профилактические меры.
Руководитель региона отметил, что одним из первых его решением в должности врио было выделение дополнительных средств на модернизацию системы водоотведения. Однако в 2021 году удастся решить проблему с водообеспечением только на 40%.
К 18 мая профильным ведомствам поручено подготовить свод всех действий по проблемным территориям.