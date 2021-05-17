Белгород, 17 мая, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Организовать подвоз воды в районы ИЖС, сёла и на дачи поручил 17 мая врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. В населённых пунктах может возникнуть дефицит воды из-за жаркой погоды и сезона поливов, поэтому власти должны предусмотреть профилактические меры.

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Руководитель региона отметил, что одним из первых его решением в должности врио было выделение дополнительных средств на модернизацию системы водоотведения. Однако в 2021 году удастся решить проблему с водообеспечением только на 40%.

«Мне пишут люди, что с тревогой ожидают проблем с водой. С сегодняшнего дня температурный режим превышает все нормы. Можно сказать, что наступило лето, а значит самой актуальной проблемой станет дефицит воды. Должен быть организован подвоз воды в ИЖС, в сёла, на дачи. Нужно заранее продумать схему, до того, как полив будет в самом разгаре. Поручаю департаменту ЖКХ достойно встретить летний период. Лучшее решение проблемы — это её профилактика», — написал Вячеслав Гладков на своей странице в социальной сети.

К 18 мая профильным ведомствам поручено подготовить свод всех действий по проблемным территориям.