Малосердобинский район, , 12:13 — REGNUM В Пензенской области из огнестрельного оружия были убиты три человека. Ведется поиск преступника, сообщает пресс-служба УМВД России по области.

Сообщение о выстрелах в селе Липовка в одном из частных домов по улице Центральной поступило в дежурную часть 16 мая в 18:15 (мск). Прибывшие сотрудники полиции обнаружили на месте преступления с огнестрельными раненями тела двух женщин 1948 и 1972 годов рождения.

По информации ведомства, к преступлению может быть причастен бывший муж одной из убитых женщин. Далее злоумышленник, рассправившись с женщинами, направился в село Огаревка, где на территории частного домовладения выстрелил в брата бывшей жены. От полученных ранений он скончался на месте.

Очевидцы трагедии указали направление, в котором удалился преступник. Местность оцеплена, проводятся меры к задержанию подозреваемого.

Следственные органы возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство двух или более лиц»).

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая 2021 года в лесу неподалеку от села Зидьян-Казмаляр в Дербентском районе было обнаружено тело 39-летнего жителя города Дагестанские Огни, прикрытое листвой. Установили, что мужчина скончался от колото-резаных ранений в область шеи.

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