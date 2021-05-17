Вашингтон, , 12:08 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден пока не выказывает желания усилить давление на Израиль для немедленного прекращения боевых действий с движением ХАМАС. Об этом сообщает Associated Press.

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"Администрация Байдена отказывается критиковать действия Израиля или отправить в регион своего высокопоставленного представителя», — пишет агентство.

При этом Вашингтон на протяжении нескольких дней блокируют усилия Китая, Норвегии и Туниса добиться принятия Советом Безопасности ООН заявления с призывом к прекращению боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Армии обороны Израиля заявили, что за время обострения конфликта между Палестиной и Израилем с 10 мая из сектора Газа по израильской территории было выпущено 3150 ракет. Израильская система противоракетной обороны «Железный купол» перехватывает около 90% ракет.

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