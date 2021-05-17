Ульяновск, , 12:06 — REGNUM В Ульяновской области следственное управление СКР по региону проводит доследственную проверку в связи с пожаром в рабочем посёлке Майна, где горел бывший лесокомбинат и уничтожено несколько жилых домов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На место происшествия выехали следователи аппарата управления и межрайонного следственного отдела, ход проверки взят на контроль руководством ведомства. Правоохранители отмечают, что в ходе проверки будет дана оценка действиям и бездействиям ответственных должностных лиц.

В настоящее время ведомством устанавливаются обстоятельства происшествия. После проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл днём 16 мая в рабочем посёлке Майна. Предварительно спасатели установили, что загорелся бывший лесокомбинат, площадь возгорания составила 3350 кв. метров. По данным ульяновских властей, сгорело несколько домов — всего уничтожено восемь квартир.

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