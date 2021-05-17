Киев, , 12:06 — REGNUM Украинские власти заявили о готовности обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука даже на обычных воров-карманников, осужденных в России, лишь бы хоть таким образом выдворить политика из Украины, заявил в своем комментарии 17 мая директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Виктор Медведчук Kremlin.ru

ИА REGNUM напоминает, что ранее секретарь Совнацбеза страныАлексей Данилов публично заявил о готовности официального Киева в случае осуждения Медведчука обменять его в Россию — на украинцев, заключенных в российских тюрьмах. Стоит отметить, что в Киеве обсуждают это сценарий, делая вид согласие самого лидера ОПЗЖ и России им не нужно.

Политолог выразил мнение, что выдворение Медведчука из Украины маловероятно, так как политик не раз заявлял, что не намерен просто так сдаваться и уезжать из страны.

«Медведчук не собирается ни на кого обмениваться и будет бороться за право иметь возможность для свободной политической деятельности в своей стране», — считает Погребинский.

Эксперт указал на то, что у украинских властей нет доказательств вины политика, однако они будут искать любую возможность «избавиться» от него и обменять «на любого карманника, только бы он уехал».

Также Погребинский напомнил, что Медведчук — единственный на сегодняшний день представитель по-настоящему оппозиционной политической силы на Украине.

ИА REGNUM напоминает, что сам Медведчук, обвиняемый власти страны в госизмене по трем различным эпизодам, после визита в офис генерального прокурора заявил, что готов защищаться, так как ни в чем своей вины не чувствует. В заявлении ОПЗЖ говорится, что нынешние политические репрессии против Медведчука — результат того, что власть увидела, насколько подавляющее большинство поддерживает его идеи.