Москва, , 12:06 — REGNUM Ближневосточный «квартет» международных посредников — ЕС, ООН, США и Россия — должен на министерском уровне провести заседание с последующей организацией консультативной встречи «четвёрки» с ключевыми арабскими странами, представителями Палестины и Израиля для урегулирования ситуации в зоне палестино-израильской конфликта. Об этом российская сторона заявила в ходе экстренных консультаций, которые спецпредставители ближневосточного «квартета» провели накануне, 16 мая, в формате телеконференции.

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«Были обсуждены возможные практические шаги «квартета», направленные на скорейшую деэскалацию обстановки в зоне палестино-израильской силовой конфронтации, установление режима прекращения огня и обеспечение защиты гражданского населения», — говорится в сообщении МИД РФ.

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Также отмечается, что участники консультаций констатировали необходимость неукоснительного соблюдения норм международного гуманитарного права.

Как сообщало ИА REGNUM, жестокие столкновения в Восточном Иерусалиме и на Храмовой горе вспыхнули в первой декаде мая и были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джарра у живущих там арабских семей в пользу еврейских поселенцев. С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами.

Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что обострение конфликта между Израилем и движением ХАМАС началось из-за «внутренних палестинских политических манёвров». По его словам, ХАМАС стремится к разрушению Израиля и соперничает за власть на Западном Берегу, стремясь сменить палестинскую администрацию.