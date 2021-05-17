Улан-Удэ, , 12:06 — REGNUM В Бичурском районе Бурятии вынесли приговор местной жительнице, обвиняемой в убийстве родного дяди. Подробности по делу сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Как установили в суде, поводом для преступления стало аморальное поведение мужчины, предложившего племяннице вступить с ним в интимную связь. Вслед за этим последовали оскорбления и побои.

«Гр. К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила убийство родного дяди, удушив последнего мокрым полотенцем, отчего потерпевший скончался на месте происшествия», — отметили в суде.

При вынесении приговора судья учёл явку с повинной женщины, а также противоправное поведение убитого. А результате подсудимая приговорена к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима.