Москва, , 12:03 — REGNUM Министерство сельского хозяйства России показало, что оно может создавать кризисы на ровном месте, и поэтому не исключено, что в 2021 году оно вновь организует какие-нибудь проблемы с ценами на сахар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал заверения российских властей о стабильной ситуации на рынке сахара.

«Больших сюрпризов не будет, потому что сахар в этом году уже подорожал ощутимо. Выращивание сахарной свеклы стало выгодным. И заявления о том, что у нас посадки большие и все в порядке, эти заявления правдоподобны. Ведь и прошлый дефицит был вызван тем, что было несколько высокоурожайных лет, цена упала (а Минсельхоз отказывался исполнять свои обязанности по сдерживанию закупочных цен), и люди перестали сажать сахарную свеклу», — сказал Делягин.

При этом, как уточнил экономист, чиновники еще и поощряли переориентацию производителей с сахарной свеклы на рапс, потому что тот имеет экспортный потенциал.

«Но поскольку сахар в этом году был дорогой, то понятно, что произошла обратная реакция. Что касается полного отсутствия сюрпризов, то здесь я бы поостерегся от прогнозов. Во-первых, потому что Минсельхоз показал, что он умеет организовывать кризисы на ровном месте. Может быть, он еще нам что-нибудь организует. Ну, а во-вторых, мы имеем произвол монополий. Вполне себе безнаказанный», — подытожил Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов заявил, что маловероятно, что властям РФ придется заключать новые соглашения с производителями сахара, чтобы избежать его резкого подорожания.

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