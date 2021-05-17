Магадан, , 12:23 — REGNUM В Магадане приступили к реализации проекта по строительству парка этнической культуры народов Северо-Востока «Дюкча». Строители расчищают и выравнивают площадку, чтобы приступить к дальнейшим этапам.

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Парк «Дюкча» стал победителем IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». По генплану парк объединит несколько зон — детскую, спортивную и этническую. У входа планируют расположить кафе. Парк украсят элементы стойбищ коренных народов Севера.

Вдоль всей территории парка запроектирован променад — основная аллея с сетью пешеходных дорожек, маршруты которых предполагают возможность выхода на лесные тропы и площадки для отдыха у реки.

Предусмотрена открытая площадка для проведения ярмарок, выставок прикладного искусства и других мероприятий. Для любителей спорта оборудуют велодорожку, а также велотрэк — для экстремального катания.

Стоимость проекта — более 200 млн рублей.

«Этот парк должен стать одним из лучших мест на Дальнем Востоке», — цитирует губернатора Колымы Сергея Носова телеграм-канал ПУЛ №49.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске начали благоустраивать спортивный парк рядом с новой ледовым дворцом спорта (ЛДС) под рабочим названием «Арена». В 2021 году планируется поднять территорию, обустроить дорожно-тропиночную сеть и высадить часть деревьев.