Ростов-на-Дону, , 12:02 — REGNUM «Дом актёра» в Ростове-на-Дону, жильцы которого ранее обратились в Следственный комитет России с просьбой проверить состояние аварийного здания, будет реконструирован. Об этом сообщили власти областного центра.

Капитальный ремонт планируется начать в 2022 году. На этот период жильцов переселят в квартиры, «соответствующие требованиям, предъявляемым к жилым помещениям маневренного фонда», пишет «Блокнот Ростов» со ссылкой на городское управление ЖКХ.

В рамках ремонта планируется заменить инженерные коммуникации, окна, входные и межкомнатные двери, покрытие пола, стен, потолка. После реконструкции власти рассчитывают использовать здание по назначению.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону было возбуждено уголовное дело о халатности чиновников, переселивших людей в ветхий «Дом актёра». Следователи намерены также восстановить нарушенные права граждан.

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