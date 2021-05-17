Москва, , 12:02 — REGNUM В майские праздники вырос оборот туристических агентств Москвы. Об этом 17 мая сообщил глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

«Общая выручка туристических агентств, работающих на внутренний и выездной туризм по предоплате, с 26 по 30 апреля выросла на 14,4% по сравнению с предыдущей неделей и составила 7,4 млрд рублей», — рассказал он.

Пуртов считает, что на показатели оказала влияние программа туристического кешбэка, позволяющая туристам возвращать до 20% от стоимости поездки по стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в первую неделю мая примерно на треть вырос оборот московских санаториев.