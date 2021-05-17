Москва, , 12:02 — REGNUM Российские власти должны стремиться сделать всё, чтобы не вводить в стране локдаун. Об этом 17 мая заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на конференции в честь 90-летия Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана.

По её словам, коронавирус создает не самые опасные эпидемиологические риски. Это связано с его относительно небольшой контагиозностью. Попова добавила, что длительный инкубационный период дает время для выработки реакции и противодействия инфекции.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что введение дополнительных нерабочих дней в мае не свидетельствует о планах объявить всеобщий локдаун в России.

Читайте также: Песков отверг возможность нового локдауна в майские праздники