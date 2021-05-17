Уфа, , 12:05 — REGNUM Машинист бульдозера получил тяжелую травмы после взрыва камеры колеса транспортного средства в Башкирии. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

Сообщается, что несчастный случай произошел 11 мая с 61-летним работником МБУ «Служба по благоустройству Калининского района г. Уфы» на базе организации.

По предварительной информации, рабочий подкачивал колесо бульдозера, в какой-то момент камера на Т-150 взорвалась. В результате мужчина получил тяжёлую травму головы.

Отмечается, что сотрудники Гострудинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии начальнику цеха предъявили обвинение после гибели рабочего.