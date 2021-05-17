Москва, , 12:02 — REGNUM Официальный дебют нового кроссовера Haval Jolion для российского авторынка состоится 18 мая 2021 года. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Премьера новинки пройдет в онлайн-формате на сайте компании в 19:45 мск.

Тем не менее уже сейчас об автомобиле кое-что известно. Длина кроссовера равна 4472 мм, ширина — 1841 мм, а высота — 1619 мм. При этом колёсная база нового Jolion составляет 2700 мм.

Собрана модель на модульной «тележке» L.E.M.O.N. В качестве силового агрегата у кроссовера турбированный двигатель рабочим объёмом 1,5 л максимальной производительностью 143 л. с. С силовым агрегатом работает шестискоростная механическая трансмиссия либо семискоростной «робот». Привод у автомобиля будет только передним.

Собираться Haval Jolion будет на предприятии Haval в Тульской области.

Напомним, компания Haval прекратила производство на заводе в Тульской области вседорожников H5. Они собирались в двух комплектациях с весны 2020 года. Место H5 на сборочной линии займёт новый кроссовер Jolion.

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